Studio Spolverato Barillari vince il Premio Le Fonti: team dell'anno nel diritto al lavoro

Lo studio Spolverato Barillari & Partners si aggiudica il primo premio alla settima edizione de Le Fonti Legal Awards. Lo studio padovano è il Team Legale dell’Anno Consulenza Diritto del Lavoro per il 2017. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 13 novembre a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana, di fronte ad una platea di imprenditori, dirigenti, partner di studi internazionali, gruppi bancari e giornalisti.

L'AWARD

Questa la motivazione con cui la giuria ha accompagnato l’award: "Per la capacità di fornire in maniera efficace consulenza legale e strategica alle aziende in materia di gestione e organizzazione delle risorse umane. Per l’attenzione rivolta alla formazione e ad ogni aspetto che garantisca alle imprese l’efficientamento della macchina organizzativa. Solo così, secondo le parole del fondatore, si può scrivere insieme: “Il futuro al lavoro” ". La selezione è stata elaborata dal Centro Studi di Le Fonti, dall’Istituto di Scienze e Cultura con indicazioni redazionali da parte dei mensili World e Le Fonti Legal, e del quotidiano Finanza & Diritto. La selezione è avvenuta anche sulla base di una consultazione che ha coinvolto oltre 40mila contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni.

LE PAROLE DI SPOLVERATO

"Unire consulenza legale, formazione e organizzazione delle risorse umane: solo così si può scrivere insieme “Il futuro al lavoro” – è il commento di Gianluca Spolverato, che ha ritirato il premio assieme al collega Gianni Barillari e a tutto il Suo team di avvocati del lavoro –. In una realtà sempre più sfaccettata e in veloce evoluzione, chi lavora in prima linea sul fronte legale deve mettere al primo posto la formazione e l’attenzione alle nuove frontiere dell’organizzazione del lavoro, come lo smart working, il welfare aziendale e le formule che integrano il modello classico di retribuzione legato al tempo con i premi legati ai risultati. L’obiettivo è accrescere la fiducia fra imprese e lavoratori, essenziale oggi per crescere". Gianluca Spolverato, avvocato del lavoro, consulente e formatore, ha maturato importanti esperienze nei settori della logistica, della grande distribuzione e nelle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali. Guida un team di oltre 20 professionisti. È autore del libro “Il futuro al lavoro. L’Italia ai tempi dello smart working tra conservatori, vittime e innovatori”, di recente pubblicato per i tipi di GueriniNext.