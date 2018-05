Stuprate e rapinate durante gli appuntamenti: 16 anni al violentatore delle prostitute

Almeno dieci rapine ai danni di giovani prostitute, alcune anche violentate in casa o addirittura in strada. Rapina aggravata e violenza sessuale i pesantissimi capi d'accuda di cui deve rispondere il 40enne per il quale il pm aveva chiesto una condanna a 16 anni e 8 mesi.

L'accusato

E 16 anni sono stati confermati dal gup Cristina Cavaggion durante l'udienza preliminare, come riporta Il Mattino di Padova. Sul banco degli imputati il marocchino B.D., finito in carcere lo scorso marzo al termine dell'indagine congiunta condotta da carabinieri e questura.

Rapine e stupri

I fatti contestati risalgono al periodo tra fine novembre 2016 e inizio marzo 2017. In quei tre mesi l'uomo aveva contattato e avvicinato una decina di lucciole, approfittando dei rapporti sessuali a pagamento per derubarle. In alcuni casi era arrivato a violentarle e a ferirne una, procurandole lesioni guaribili in 25 giorni.

Le violenze

Sempre la stessa la tecnica usata dal rapinatore: il 40enne incontrava le giovani vittime, per lo più straniere, in strada o le contattava via telefono per concordare una prestazione. Quando arrivava a casa delle ragazze l'uomo le minacciava con un coltello, costringendole a consegnare soldi e oggetti di valore, sequestrandone i cellulari per impedire di chiedere aiuto.

La condanna

Le indagini erano iniziate a fine 2016 dopo le prime segnalazioni giunte alle forze dell'ordine che, basandosi sulle denunce delle vittime, sono risalite al marocchino, arrestato e finito sotto processo. Il pubblico ministero Falcone aveva chiesto 16 anni e 8 mesi: ieri la condanna confermata in udienza preliminare a 16 anni.