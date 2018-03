Su cambio viabilità vie Cairoli-Bixio la preoccupazione dei residenti. Torna a parlare Marco Trevisan

Marco Trevisan, l'abitante di via Cairoli il cui caso era finito perfino in parlamento, è tornato a parlare dopo parecchio tempo. L'ultimo italiano di via Cairoli, così lo si definiva nelle cronache qualche tempo fa, si dice "molto contento della sperimentazione, della prossima apertura di nuove attività commerciali e che si cerchino nuove soluzioni sulla viabilità, ma questa va migliorata. Per noi l'accesso a est ora è più difficile e anche tornare a casa, per noi che viviamo in via Cairoli e via Bixio, potrebbe diventare molto più dispendioso in termini di tempo".

Sicurezza

"Sono preoccupato poi che qui gli spacciatori ora possano agire ancora più indisturbati e che con i blocchi di cemento anche l'attività della polizia possa avere dei problemi". Anche se, a telecamera spenta che alla fin fine non sono i pusher il vero problema: "Quelli se ne stanno tranquilli, fanno quel che devono fare e anzi più tranquilla è la situazione meglio è per loro. Ma quelli che sostano per giorni senza saper che fare, è ovvio che poi per ingannare il tempo magari bevono o diventano molesti. E' una situazione complessa".

Le stazioni

Gli facciamo notare che in tutte le aree attorno alle stazioni, nel mondo, ci sono questo tipo problemi: "Il periodo perggiore è in estate, col caldo tutto diventa più difficilmente sopportabile e anche i disagi per noi che qui ci viviamo aumentano. E' ovvio che in una zona di passaggio come questa si concentri tutto, ma si possono e si devono trovare delle soluzioni". Era un po' che non parlavi, c'è stato un periodo in cui eri molto esposto: "Cosa vuoi che ti dica, ho avuto anche problemi per quelle mie battaglie, mentre io vorrei solo stare tranquillo. Come tutti, no?!"