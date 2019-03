Tragedia in azienda: il titolare si toglie la vita

Notizia in aggiornamento

Dramma martedì mattina nella sede di una ditta a Peraga di Vigonza.

Il ritrovamento

Stando alle prime indiscrezioni, poco prima delle 9 la moglie del titolare e un dipendente hanno cercato invano di farsi aprire, come ogni mattina, dal marito della donna. Non ricevendo risposta sarebbero entrati facendo la tragica scoperta. L'uomo, cinquantasettenne, sarebbe stato trovato impiccato, ormai senza vita. Nonostante l'immediata chiamata ai carabinieri e al 118 i tentativi di soccorso sarebbero stati vani.

Le prime ipotesi

Sul posto i carabinieri per i rilievi, andati avanti per ore. Le prime ipotesi propendono per un suicidio date le modalità del ritrovamento. Massimo riserbo al momento sulle motivazioni all'orgine della tragedia. L'azienda è molto nota nella zona e, a datta degli amici accorsi sul posto profondamente sconvolti, la vittima non avrebbe mai manifestato problemi personali o economici tali da far presagire una simile tragedia.