Si getta dal balcone della sua abitazione e si schianta al suolo: muore anziano 88enne

Si è lanciato nel vuoto dal proprio balcone di casa: è morto così, lunedì pomeriggio, un anziano 88enne di Busa di Vigonza.



INSANO GESTO. L'insano gesto attorno alle 10 di mattina: l'uomo si è buttato dall'abitazione, schiantandosi al suolo in via Regia. Un volo di parecchi metri: immediato sul posto l'intervento degli uomini del Suem che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: l'anziano, poi, è morto attorno alle 14. Nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto alcuni bigliettini nei quali chiedeva scusa per il gesto che stava per commettere.