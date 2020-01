Cadavere lungo l'argine: il tragico gesto forse legato a problemi lavorativi

Tragico rinvenimento mercoledì pomeriggio nelle campagne di Carmignano di Sant'Urbano.

Il ritrovamento

Nel primo pomeriggio una persona di passaggio lungo via Argine Gorzone Destro si è imbattuta nel cadavere. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto una pattuglia insieme ai sanitari del Suem. Tragica la scena presentatasi davanti ai soccorritori, ai quali è stato chiaro il fatto che purtroppo per la vittima nulla si sarebbe potuto fare. Recuperato il corpo, la salma è stata identificata in quella di un 40enne di Cinto Euganeo. L'assenza di segni di violenza riconducibili a terzi e le modalità della morte non hanno lasciato dubbi circa l'intenzionalità del gesto. Dopo aver informato i familiari e l'autorità giudiziaria, i carabinieri hanno ricostruito i contorni della drammatica vicenda. Il suicidio potrebbe essere connesso a problemi lavorativi che proprio in questi giorni avrebbero improvvisamente colpito e sopraffatto il 40enne. La salma è stata restituita ai parenti per l'organizzazione del funerale.