Scavalca il balcone della finestra del centro anziani e si getta di sotto: muore 72enne

Tragedia giovedì sera attorno alle 17 in un centro anziani di Monselice.



SUICIDIO. Un 72enne del centro dopo aver scavalcato il balcone della finestra della sua camera, situata al secondo piano, e si è gettato di sotto. Immediato sul posto l'intervento di carabinieri e uomini del Suem. Inutili però i tentativi di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare.