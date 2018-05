Donna suicida in casa, prima del tragico gesto il biglietto ai parenti: "Comportatevi bene"

Un biglietto di poche righe ai familiari e poi la tragica decisione. Sola, durante la notte, la donna ha deciso di farla finita nella sua casa.

L'intervento

Vittima di un gesto disperato, forse dettato da un momento di profondo sconforto, una 94enne nata a Bagnoli di Sopra, che nella notte tra lunedì e martedì si è uccisa nella sua abitazione di Due Carrare. A trovare il corpo ormai esanime i carabinieri di Battaglia Terme, intervenuti martedì mattina su segnalazione dei familiari.

Il ritrovamento

Quando sono entrati nell'appartamento, davanti a loro si è presentata una scena agghiacciante: l'anziana donna era stesa a letto, con un sacchetto di plastica stretto attorno al capo e fermato da una molletta per il bucato all'altezza del collo. Per la donna non c'è stato scampo e i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne la morte.

L'ultimo pensiero ai parenti

Accanto al corpo, sul comodino della camera da letto, un bigliettino: "Scusate per il gesto, comportatevi bene in famiglia". Queste le ultime parole della 94enne rivolte ai suoi cari prima di scegliere di farla finita. I carabinieri, prima di proseguire con i rilievi, hanno informato il pubblico ministero di turno, che ha affidato la salma ai familiari per organizzare i funerali.