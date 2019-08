Decide di farla finita lanciandosi dal terzo piano di un hotel del centro: tragico suicidio a Padova

Ha deciso di farla finita lanciandosi da un hotel. Ma le cause dell'insano gesto sono ancora sconosciute: a perdere la vita è F.C., 53enne nato a Padova residente a Stra.

I fatti

È successo alle ore 10 circa di domenica 18 agosto in via Gattamelata a Padova, presso l'hotel Maritan: l'uomo si è suicidato lanciandosi dal terrazzo del terzo piano dell'albergo in cui lo stesso alloggiava dalla giornata di sabato 17, decedendo sul colpo. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle, mentre la salma è stata traslata presso l’obitorio dell’ospedale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Numeri utili

Ricordiamo che sono attivi alcuni numeri telefonici a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico: