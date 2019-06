Il tragico gesto dopo la messa: 19enne si toglie la vita gettandosi sotto al treno

Lei si chiama Marta. Età: 19 anni. Aveva un futuro davanti. Ma ha deciso di interrompere per sempre la propria vita, lasciando sgomenta un'intera comunità: dramma a Vigodarzere, dove la giovane si è suicidata gettandosi sotto a un treno.

Il tragico gesto

È successo nella mattinata di domenica 2 giugno nei pressi della stazione ferroviaria di Vigodarzere, poco prima delle ore 11: la giovane, molto attiva in parrocchia, era andata a messa ed era attesa dagli amici in patronato per pranzo, ma una volta uscita anticipatamente dalla chiesa si è invece recata verso i binari del treno per compiere il tragico gesto. I familiari, i parenti e chi la conosceva bene non riesce a darci pace: la ragazza, iscritta al primo anno di Scienze Infermieristiche all'Università di Padova e fidanzata, non avrebbe lasciato messaggi.

Numeri utili

Ricordiamo che sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768