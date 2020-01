Tragedia a fine anno: a ventun'anni si toglie la vita gettandosi dall'ottavo piano

Una sconvolgente tragedia ha sconvolto la giornata di San Silvestro del capoluogo euganeo, dove ha trovato la morte una ragazza di 21 anni.

La morte

Attorno alle 15 di martedì la giovane donna, studentessa universitaria che insieme alla famiglia vive in città, si è lasciata cadere nel vuoto precipitando sull'asfalto lungo via Trieste, all'altezza della rotatoria con viale Codalunga. Tanto immediati quanto inutili si sono rivelati i soccorsi da parte dei sanitari, che non hanno però potuto far altro che decretare il decesso della giovane e ricomporne la salma. Sul posto si è precipitata la polizia che ha ricostruito gli ultimi drammatici momenti di vita della 21enne. Come appurato, la donna si è volontariamente gettata da una finestra dell'abitazione all'ottavo piano dove risiedeva. Nessun dubbio sul fatto che si tratti di suicidio: gli stesso familiari avrebbero infatti confermato agli inquirenti che la giovane studentessa da qualche tempo attraversava un periodo difficile dal punto di vista personale.