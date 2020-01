Dramma lungo la ferrovia: muore sotto il treno vicino alla stazione

Notizia in aggiornamento

Ancora un investimento mortale sulle rotaie nel Padovano. Solo cinque giorni fa un episodio analogo. A perdere la vita sarebbe stato un uomo.

L'incidente

L'incidente è avvenuto alle 12 in prossimità della stazione ferroviaria di Mestrino, al confine con la provincia di Vicenza, dove lungo la linea ad alta velocità transitava un treno Frecciarossa diretto a Venezia. Il convoglio procedeva a velocità sostenuta non dovendo osservare la fermata e il macchinista nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto con la persona che, a detta di alcuni testimoni, si sarebbe volontariamente lasciata cadere sui binari. La vittima non ha avuto scampo.

Pesanti ritardi

Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che ha informato l'autorità giudiziaria procedendo ai rilievi e all'identificazione. Il traffico ferroviari è rimasto completamente chiuso sulla tratta fino alle 14, facendo registrare ritardi fino a due ore e cancellazioni parziali e totali. Terminati gli accertamenti, la viabilità è andata lentamente normalizzandosi nel pomeriggio.