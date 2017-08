Tragedia in centro storico: 67enne si impicca dentro all'ex negozio di antiquariato

Ha deciso di togliersi la vita giovedì mattina in pieno centro, nell’immobile di famiglia ormai sfitto da cinque anni. La moglie l’ha trovato impiccato e ha dato l’allarme, ma per lui non c’era più niente da fare.

NESSUN BIGLIETTO. Il 67enne si è recato in quello era stato un atelier d’arte usato per coltivare la sua passione in via Belle Speranze e ha deciso di farla finita. All’origine del gesto ci sarebbe una forte crisi depressiva. L’uomo non ha lasciato biglietti che spigassero la drammatica scelta. La famiglia non avrebbe alcun tipo di problema economico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.