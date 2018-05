Padovano suicida dal ponte di Roana, un volo di ottanta metri e nessuna spiegazione

Nessun biglietto sul corpo, nessuna spiegazione per il tragico gesto compiuto da un 54enne di Trabaseleghe che mercoledì 16 maggio ha scelto il ponte di Roana per farla finita.

La vicenda

Come riporta Il Gazzettino, dopo l'ondata di suicidi che ha funestato la provincia padovana nelle scorse settimane, si conta ora un'altra vittima. Ancora sconosciuti i motivi del gesto, consumatosi attorno alle 16.30 del pomeriggio.

L'allarme

Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni automobilisti di passaggio lungo il ponte che porta al paese dell'altopiano di Asiago, segnalando la presenza di un uomo che percorreva a piedi il tratto di strada esposto. La struttura, alta un'ottantina di metri, è tristemente famosa per essere una delle mete prescelte dagli aspiranti suicidi.

La vittima

Dopo le segnalazioni sono arrivati sul posto i carabinieri di Asiago e i forestali di Roana, che in breve tempo hanno rinvenuto il cadavere, poi recuperato dai vigili del fuoco con l'ausilio di un'autoscala. La salma è stata poi identificata e le forze dell'ordine sono risalite al 54enne padovano. Restano aperte tutte le ipotesi in merito al gesto estremo, in particolare per capire come l'uomo abbia raggiunto il piccolo comune vicentino. In zona non sono infatti state trovate auto abbandonate e per il momento l'ipotesi più accreditata è che la vittima sia arrivata sull'altopiano in pullman.