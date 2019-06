Si toglie la vita gettandosi sotto al treno: traffico ferroviario sospeso tra Vigodarzere e Padova

Una persona si è tolta la vita buttandosi sotto al treno della linea Calalzo-Padova in transito.

I fatti

È successo poco prima delle ore 11 di domenica 2 giugno all'altezza della stazione di Vigodarzere: l'investimento ha causato la sospensione del traffico ferroviario tra Vigodarzere e Padova. Trenitalia comunica che sono stati richiesti autobus sostitutivi: molti i passeggeri al momento bloccati in stazione a Vigodarzere in attesa dei bus. Sul luogo dell'incidente la polizia ferroviaria per i rilievi del caso.

(Notizia in aggiornamento)