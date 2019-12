Dramma in un hotel di Abano Terme: uomo si butta dal sesto piano e muore

Tragedia all'alba di venerdì 27 dicembre in un hotel di Abano Terme in viale Stazione dove un uomo si è suicidato gettandosi dal balcone della sua terrazza. Si tratta di un bolognese residente a Casalecchio di Reno che era in vacanza con la famiglia.

Il gesto estremo

L'uomo verso le 6 si è lanciato dal terrazzo, rovinando al suolo e morendo sul colpo. Inutili per lui tutti i tentativi di rianimazione. Il sessantuenne aveva seri problemi di salute e non ha lasciato alcun biglietto per motivare la sua scelta. La salma è stata affidata ai familiari che erano presenti nella struttura per alcuni giorni di vacanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Abano oltre ai sanitari del Suem 118 che hanno constatato il decesso.

Numeri utili

Tutte le persone in difficoltà possono contattare Telefono Amico Italia che è raggiungibile attraverso il numero unico 199.284.284 e risponde 365 giorni all’anno con 500 volontari che operano in 20 centri sul territorio nazionale.