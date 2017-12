Superenalotto, tripletta di cinque in Veneto: vinti 19mila euro in provincia di Padova

Ancora una volta la provincia padovana è stata baciata dalla fortuna. Nel concorso del SuperEnalotto del 23 dicembre sono stati centrati tre cinque da 19.310,99 euro ciascuno. La prima è stata realizzata a Bovolenta, con una schedina giocata al Caffè Commercio di Piazza Accademia, 22. Le altre vincite, come riferisce Agipronews, sono state realizzate a Venezia, al Tabacchi di via Don Tosatto 22, in località Zelarino e a Thiene, nel Vicentino, nella tabaccheria di viale Ungheria.

JACKPOT.

Il Jackpot del SuperEnalotto, nel frattempo, continua a salire e raggiunge i 77,2 milioni di euro. In Veneto sono stati centrati i due Jackpot del 2017 del SuperEnalotto: 94 milioni a Mestrino il 25 febbraio e 77,7 milioni a Caorle (Venezia) l’1 agosto scorso.