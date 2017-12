Superenalotto, schedina vincente ad Abano: vinti oltre 57mila euro con un cinque

La Dea bendata bacia il Padovano. Nell'estrazione del Superenalotto del 7 dicembre scorso, alla tabaccheria Leonardo Menin di via Malachin ad Abano, è stato registrato un 5 del valore di 57.307,42 euro.

LO STORICO DELLE VINCITE.

La vincita registrata ad Abano è una dei tre "cinque" realizzati in Italia; gli altri due sono andati infatti al Fruit Bar di Quartù Sant'Elena (Cagliari), in via Turati e da Francesco Giunta Catania, in via Aurora. Si tratta della terza vincita alla tabaccheria Menin, nel 2015 erano stati vinti 19.923 euro. L'anno successivo, al Lotto, furono conquistati 24.557,50 euro.