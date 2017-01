Visita della dea bendata ad Albignasego: giocatore vince 55mila euro al Superenalotto

La fortuna ha deciso di fare tappa ad Albignasego: la tabaccheria Il Quadrifoglio del centro commerciale Ipercity di via Verga ha registrato una vincita di 55mila euro al SuperEnalotto. La vincita è stata totalizzata con un un 4Stella.

JACKPOT IN CRESCITA. Il Jackpot del SuperEnalotto, riferisce Agipronews, continua a crescere: sabato ci sono 74,7 milioni di euro in palio. Si tratta del premio più alto in Europa e il settimo nella storia del gioco.