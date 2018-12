Colpaccio sfiorato al SuperEnalotto: vinti 70mila euro nella prima periferia di Padova

Saranno 70mila euro. Ma potevano essere oltre 70 milioni... Colpaccio sfiorato ad Abano Terme, dove un fortunato giocatore ha centrato un "5" al SuperEnalotto giocando pochi euro.

La vincita

La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Menin, in via Malachin: non si conosce l'identità del vincitore, il quale ha mancato per un solo numero il Jackpot, che ora vale 77.9 milioni di euro (al nono posto nella storia dei premi più alti assegnati dal gioco). E non è la prima volta che la ricevitoria viene baciata dalla Dea Bendata: già nel dicembre 2017, infatti, erano stati vinti oltre 57mila euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto - come ricorda Agipronews - il "6" manca dall'agosto del 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.