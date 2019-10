SuperEnalotto, la Dea Bendata torna a baciare la città di Padova: centrato un "5"

Padova protagonista nel concorso del SuperEnalotto di sabato 5 ottobre: un giocatore ha centrato un 5 da 19.709,40 euro. Ed è subito partita la caccia al fortunato vincitore.

La vincita

La schedina vincente - come informa Agipronews - è stata convalidata alla tabaccheria "Drago Samuele" di via Buonarroti 89/91 nel quartere Arcella. Il jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 14,3 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.