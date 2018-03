Superenalotto, la Dea Bendata torna a baciare la provincia di Padova: centrati due 5

Doppietta vincente. Estrazione fortunata al Superenalotto: in provincia di Padova sono difatti stati centrati ben due 5 in un colpo solo, ognuno da 40mila euro.

A Busa di Vigonza e Casale di Scodosia

Le due schedine sono state giocate all'Edicola Rigato di Busa di Vigonza (in via Garibaldi 100) e al bar "Stella d'Italia" di Casale Scodosia (in Piazza Matteotti 18). La sestina vincente per il prossimo concorso mette in palio 120.5 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del gioco.