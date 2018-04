Colpaccio al SuperEnalotto nel Padovano: centrato un "5" da oltre 100mila euro

Colpo grosso nel Padovano: un fortunato giocatore ha centrato al SuperEnalotto un 5 da oltre 100mila euro.

La vincita

Per la precisione 102.816 euro, frutto di uno degli unici due 5 dell'estrazione di sabato 28 aprile. La Dea Bendata, questa volta, ha baciato Monselice: la schedina vincente è stata difatti convalidata nella tabaccheria di Anna Polato, in via Costa Calcinara 29.