SuperEnalotto, vinti 25mila euro con un "5" nella Bassa: è caccia al fortunato giocatore

Stava per fare la vincita della vita. Ma non può certo lamentarsi: ancora ignota l'identità del fortunato giocatore che in occasione dell'ultima estrazione del SuperEnalotto ha centrato un "5" da 25mila euro.

La vincita

25.530,64 euro, per la precisione: la schedina vincente è stata giocata al bar "Rosa", in via Marconi 26 a Monselice. Ed è caccia al "fortunello" baciato dalla Dea Bendata, arrivato vicino al colpaccio: per un numero, infatti, ha sfiorato il jackpot, che ha raggiunto i 98.5 milioni di euro risultando così il settimo premio più alto nella storia del gioco.