Gioca cinque euro e ne vince quasi 50mila: centrato un "5" al Superenalotto a Padova

Quasi 50mila euro. Per la precisione 48.952,76 euro: questo l'importo della maxi-vincita al Superenalotto realizzata nella serata di martedì a Padova.

La vincita

Il locale baciato dalla Dea Bendata si chiama "Orange Café" e si trova in via Curzola, in zona Santissima Trinità a Padova. Ancora ignota l'identità del fortunato vincitore, che ha centrato uno dei quattro "5" realizzati in tutta Italia grazie ad una semplice schedina da cinque colonne costata solo cinque euro e giocata alle ore 18.30 circa, come ci ha rivelato il gestore Roberto Piovan. Il premio per la sestina esatta nel frattempo ha raggiunto i 110.1 milioni di euro, la quinta vincita più ricca nella storia del concorso e la più alta in palio in Europa. In Veneto sono stati centrati i due Jackpot del 2017: 94 milioni a Mestrino (Padova) il 25 febbraio e 77.7 milioni a Caorle (Venezia) l’1 agosto scorso.