SuperEnalotto, nuovo colpaccio nel Padovano: centrato un 5 da quasi 60mila euro

Bastava un solo numero in più per centrare il maxi-jackpot. Ma può decisamente già essere soddisfatto così: stiamo parlando del fortunato (e ancora ignoto) vincitore di 58mila euro - per la precisione 58.792,83 euro - grazie al "5" centrato in provincia nell'ultima estrazione del SuperEnalotto.

La vincita

La Dea Bendata torna quindi a baciare Padova. Anzi, Rubano: la scedina vincente è stata infatti giocata alla Tabaccheria Zilio di viale Po. Il jackpot, che ora vale 93.2 milioni di euro, è il premio più alto in palio in Europa e il nono nella storia del gioco.