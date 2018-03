Superenalotto, altro 5 centrato in provincia di Padova: vincita di 40mila euro

Prosegue il raporto idilliaco tra la Dea Bendata e Padova. O meglio, la sua provincia: dopo il "doppio colpo" di martedì viene centrato un nuovo "5" al Superenalotto.

A Tombolo

Questa volta a Tombolo: la schedina vincente è stata difatti convalidata all'edicola gestita da Mirella Zerlin via San Francesco 12. E la vincita è ragguardevole: si parla infatti di quasi 40mila euro. Nel frattempo il jackpot ha raggiunto i 121,9 milioni di euro, il premio in palio più alto in Europa e il quinto nella storia del concorso.