SuperEnalotto, la Dea Bendata è affezionata alla provincia di Padova: centrato un altro 5

Di paese in paese. Ma sempre nel Padovano: dopo la "doppietta" di martedi 28 marzo e la vincita di giovedì 30 marzo, la Dea Bendata torna a baciare il territorio locale grazie al SuperEnalotto.

La vincita

E questa volta si ferma a Villa Estense: nel concorso di sabato 7 aprile, infatti, un fortunato giocatore ha centrato un "5" vincendo ben 36.367,31 euro. La schedina vincente è stata giocata alla Tabaccheria Zangrossi di via Roma, 47. Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, a 126,3 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e il quinto nella storia del concorso.