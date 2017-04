Superenalotto: Pasqua milionaria, vinto un milione di euro a Montegrotto Terme

Vincita a sei zeri a Montegrotto Terme. La speciale estrazione del Supernalotto della vigilia di Pasqua, che aveva messo in palio 30 premi da 1 milione di euro ciascuno, ha baciato ancora una volta il territorio padovano: il codice di una schedina giocata nella tabaccheria di Roberta Cameran, in via Degli Scavi, è risultato vincente.

POST. "Auguri di buona Pasqua a tutti i nostri clienti - scrivono i gestori della tabaccheria nella pagina Facebook dell'esercizio commercilae - controllate le vostre schedine perché la fortuna ha baciato la nostra tabaccheria, e voi potreste essere il fortunato milionario". Com'è stato nel febbraio scorso con la vincita da 93 milioni di euro a Mestrino, ora è partita la caccia al misterioso fortunato.

ESTRAZIONE SPECIALE. Quella di sabato era un'estrazione speciale: i giocatori che hanno effettuato una giocata al SuperEnalotto con il numero SuperStar valida per quella serata, hanno ricevuto un codice composto di lettere e numeri fra quelli estratti e che avrebbe permesso loro di vincere uno dei 30 premi da un milione di euro offerti da questa promozione straordinaria.

MASERÀ. Quella di Montegrotto però non è stata l'unica vincita. Oltre 200mila euro sono andati infatti ai clienti della tabaccheria di Giampaolo e Federico Marcato, a Maserà, in via Conselvana. Grazie ad un maxi sistema, risultato poi essere vincente, del costo complessivo di 6.350 euro, suddiviso in quarantacinque parti, dieci clienti hanno messo in tasca 20.942 euro a testa con un investimento di 150 euro.

