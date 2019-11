I "supereroi" in visita ai bambini di oncoematologia pediatrica

La fantasia diventa realtà: è successo stamattina a Padova, nel day hospital di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera, dove a sorpresa sono arrivati i Supereroi più famosi dei fumetti. A bordo della sua Batmobile, una favolosa Lamborghini Murcielago nera, la versione italiana dell’uomo pipistrello si è palesata all’ingresso dell’edificio per una missione speciale: combattere la tristezza e far divertire i piccoli pazienti in cura. Insieme a Batman, anche Wonder Woman, Captain Marvel, Spider Man e Capitan America che per un giorno si sono trasformati in eroi del sorriso, pronti a schierarsi dalla parte di chi ne ha più bisogno e ad alleviare per qualche ora la pesantezza di giornate lunghe e difficili spese in reparto.

Team for Children Onlus

Ad accompagnare i cinque Supereroi, anche i clown dell’Associazione Giocaconilcuore e i volontari di Team for Children Onlus, che hanno organizzato il momento insieme a Venetia Communication. «Pensando a questa visita immagino lo stupore e la felicità sia dei bambini più piccoli, sia dei ragazzi più grandi, appassionati di supereroi. Ringrazio chi, nelle vesti dei personaggi dei fumetti, ha pensato a queste giovani vite sfortunate, regalando loro una splendida mattinata di felicità” - dichiara Chiara Girello Azzena, Presidente di Team for Children Onlus. “La nostra Associazione sostiene il Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova anche attraverso l’organizzazione di eventi come quello di oggi, per alleggerire i pazienti dallo stress del ricovero e delle giornate trascorse in day hospital. Un ringraziamento anche a Giocacolcuore per la gentile collaborazione».

Ass. Giocaconilcuore

«L’Associazione Giocaconilcuore, da sempre impegnata con attività di clownterapia per donare un sorriso ai bimbi meno fortunati, ha trovato nell'amico Massimo Benetta (Batman) e nei Venice Avengers i partner ideali per creare questi momenti di autentica magia - afferma Giorgio Silvestrin, Presidente di Giocaconilcuore odv - Ringraziamo l'Associazione Team for Children con la quale da tempo collaboriamo in numerosi progetti, nonché il Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova per aver favorito la realizzazione di questo evento all'interno della Teen Zone, che ha regalato qualche attimo di gioia a questi giovani pazienti».