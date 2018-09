Incastrati dagli assegni e dai documenti falsi: sventata truffa da 60mila euro

I militari della stazione carabinieri di Mestrino hanno denunciato in stato di libertà per sostituzione di persona, falsità in titoli e tentata truffa in concorso R.F., 39enne, e D.L.D., 67enne, entrambi pregiudicati milanesi.

Il fatto

Le indagini sono iniziate nei mesi scorsi quando R.F. in una ditta di Veggiano ha stipulto il noleggio di due escavatori del valore di 60mila euro da utilizzare in un cantiere edile lasciando copia dei propri documenti di identità e di alcuni assegni bancari a titolo di caparra. Il titolare dell’azienda, insospettato dall'atteggiamento dell'uomo, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. I militari, a seguito degli accertamenti effettuati, hanno scoperto che i documenti esibiti all’atto della stipula del contratto erano falsi, così come i titoli bancari. Immediata la denuncia ai due che sono risultati avere già precedenti specifici.