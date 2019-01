Sversamento di materiale melmoso dalla distilleria al vigneto: l'incidente nella Bassa Padovana

Tutto da verificare. Anzi, da analizzare: “inconveniente ambientale” a Conselve, con lo sversamento di materiale melmoso dalla distilleria Bonollo sul terreno confinante, adibito a vigneto.

L'incidente

È successo il 6 gennaio, giorno dell'Epifania: il fatto è stato segnalato all'Arpav, prontamente intervenuta sul posto per le indagini, appurando che il materiale proveniva (causa tracimazione) dalle vasche di depurazione della ditta. Verificata la proprietà del terreno, è stata attivata da parte della ditta - causa dello sversamento - la procedura per la messa in sicurezza di emergenza mediante l’aspirazione del liquido melmoso. L'Arpav ha comunicato che ha quindi “proceduto al prelievo di un campione del liquido sversato e sta procedendo alle analisi di rito. La ditta è stata chiamata altresì a provvedere nel minor tempo possibile all’asportazione del terreno contaminato e al ripristino dei luoghi. Arpav, infine, assisterà (effettuando propri controcampioni indipendenti) alle analisi dei terreni che la ditta dovrà effettuare una volta asportato lo strato superficiale degli stessi”.