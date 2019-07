SytApp, l’applicazione amica dei commercianti

Stefano Sorrentino, uno degli ideatori e sviluppatori dell’app, ci spiega come si usa: «E’ semplicissimo, una volta scaricata si può cercare un certo prodotto e si scopre dove e a che prezzi si possono trovare a un passo da casa. Si può a quel punto anche chattare col commerciante, in modo da potere avere anche informazioni in più»