Multe salate per chi passerà con il rosso: undici T-Red in arrivo sugli incroci di Padova

Verso fine febbraio-inizio marzo, verranno messi in funzione gli undici T-Red che sono in fase di montaggio sugli altrettanti incroci cittadini di Padova. Come riporta il Corriere del Veneto, la decisione di installare questi apparecchi, è stata presa dell’ex sindaco Massimo Bitonci, dal comandante della polizia municipale Antonio Paolocci e dell’allora assessore comunale alla sicurezza Maurizio Saia.

L'APPALTO. Inizialmente, questi rilevatori d’ultima generazione dovevano essere quattordici. L’amministrazione Bitonci aveva stabilito di prendere i T-Red in affitto per tre anni ad un canone massimo mensile di 3.100 euro per apparecchio e si era impegnata a stanziare un totale di un milione 562mila e 400 euro. La cifra era poi scesa a un milione 210mila e 860 euro, visto che Telerete e Velocar (aggiudicandosi la gara contro la romana Safety21 Spa) avevano offerto un ribasso del 22,5% rispetto al prezzo fissato come base d’asta, proponendo una spesa mensile di 2.402,50 euro per rilevatore e garantendo così al Comune un risparmio complessivo di poco più di 350mila euro.

I T-RED. Al momento i T-Red che saranno attivati sono undici. Gli altri 3 verranno installati nei mesi successivi, quando il capo dei vigili urbani avrà individuato dove metterli.

1) via Cavalletto, all’altezza di via Cadorna e via Marin,

2) via Manzoni, tra via Cavazzana e via Leopardi,

3-4) all'angolo con via della Biscia,

5) all’incrocio con via Mazzini (al confine tra Padova e Rubano)

6)all’altezza di via Sette Martiri,

7)tra via Tommaseo e corso del Popolo,

8)tra via San Marco e via Friburgo (sotto il cavalcavia del Centro Giotto)

9)tra via Trieste e corso del Popolo,

10-11) in via Vicenza, tra via Piave e via Digione.

LE SANZIONI. Le multe per chi verrà sorpreso a passare col semaforo rosso, sono molto salate. Ovvero 163 euro, se l’infrazione verrà commessa tra le 7 e le 22. E 200 euro, se invece capiterà tra le 22 e le 7. Inoltre, è prevista la decurtazione di 6 punti dalla patente, che salgono a 12 qualora alla guida ci sia un neopatentato.