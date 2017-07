T-red voluti dalla giunta Bitonci non ancora attivi: nuovo rinvio da palazzo Moroni

Sarebbero dovuti entrare definitivamente in funzione il primo aprile prossimo, gli undici t-red attivati lo scorso 1 marzo alle intersezioni cittadine regolate da semaforo a più alto indice di sinistrosità. Attivazione che poi è stata rimandata nuovamente.

PROGETTO BITONCI. Da quel 1° aprile sono trascorsi altri 4 mesi e come riporta il Gazzettino di Padova, nessuno a palazzo Moroni avrebbe particolare fretta ad attivare il sistema tanto che sembra slittare a dopo l'estate o, addirittura, ai primo mesi del 2018.

DOVE. Si tratta di un progetto messo in campo dall'amministrazione Bitonci, la predisposizione delle nuove telecamere sarebbe già stata parametrata e sarebbero già stati piazzati in città all'incrocio tra via Cavalletto e via Marin Marin (direzione Saracinesca); tra via Manzoni e via Leopardi (direzione Pontecorvo ); tra via Chiesanuova e via Della Biscia (direzione Vicenza); tra via Chiesanuova e via Della Biscia (direzione Padova); tra via Chiesanuova e via Mazzini; tra via Chiesanuova e via Sette Martiri (direzione Padova); tra via Tommaseo e corso Del Popolo (direzione viale Codalunga); tra via San Marco e via Giolitti (direzione via Friburgo); tra via Trieste e corso del Popolo (direzione piazzale Boschetti); tra via Vicenza e via Piave (direzione centro città) e tra via Vicenza e via Piave (direzione Vicenza). Telcamente che, al momento, non fanno impesierire gli automobilisti "indisciplinati".