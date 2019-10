Da via Friburgo al Ponte Isonzo: il T-Red cambia semaforo e viene installato al Bassanello

Più che di "nuovo" si può parlare di "usato garantito": installato martedì primo ottobre un dispositivo T-Red sul ponte Isonzo al Bassanello.

T-Red

Ci sono però due aspetti da chiarire subito: il primo è che è già in funzione ma per un periodo di prova, e quindi chi passerà (ovviamente infrangendo il Codice della Strada) col rosso non verrà per il momento multato. Il secondo, invece, è che come previsto questo T-Red - che monitorerà chi girerà a sinistra in direzione del ponte Scaricatore e chi andrà dritto verso via Adriatica e Strada Battaglia sanzionandoli con una multa di 167 euro e detrazione di 6 punti dalla patente anche in caso di semplice arresto oltre la linea bianca - non è nuovo di zecca in quanto si tratta di quello spostato dal semaforo di via San Marco nei pressi di via Friburgo e tolto causa recentissima chiusura del passaggio a livello.