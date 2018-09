7mila multe in un solo anno di 'vita': il bilancio del T-Red a Padova

Nei prossimi mesi il dispositivo installato all'incrocio tra le vie San Marco e Giolitti verrà rimosso, dato che nella nuova viabilità in fase di realizzazione è prevista l'eliminazione dell'impianto semaforico; per tale motivo il Comando di Polizia Locale sta effettuando un'analisi di altri incroci potenzialmente pericolosi in termini di sinistrosità, dove ricollocare il dispositivo che verrà disinstallato. Contestualmente verrà individuata un'ulteriore incrocio con caratteristiche di criticità dove verrà installato un dodicesimo apparecchio, già disponibile. Il dispositivo installato all'incrocio San Marco-Giolitti resterà in funzione fino all'effettiva rimozione del semaforo.

Nuovi incroci

Una volta terminato il lavoro di analisi, i nuovi incroci individuati per il posizionamento dei due dispositivi saranno sottoposti al vaglio della Giunta comunale. Dell'attivazione verrà naturalmente e preventivamente fornita la massima informazione alla cittadinanza.

11 dispositivi

E' quasi un anno che gli 11 dispositivi automatici per il rilevamento del passaggio dei veicoli con semaforo rosso posizionati in altrettanti incroci della nostra città svolgono con continuità la loro funzione; il bilancio dei primi undici mesi è senz'altro molto positivo: poco meno di complessive 7000 (per l’esattezza 6956) sanzioni per violazioni al Codice della Strada, vale a dire una media di circa 22 sanzioni al giorno, equivalenti a sole 2 sanzioni per dispositivo. Di queste complessivamente 1698 sono riferite ad accertamenti in orario notturno. Appena 29 i ricorsi presentati in un anno contro le multe ricevute.

Dati

Sono dati che ben rappresentano un sostanziale rispetto da parte degli utenti delle norme che disciplinano la circolazione in corrispondenza agli incroci semaforizzati, anche in considerazione del fatto che i dispositivi sono sempre attivi quando il relativo semaforo è in funzione. Il Comando di Polizia Locale prima dell'attivazione dei dispositivi ne aveva dato ampia pubblicità tramite i media cittadini e con una comunicazione "mirata" inviata alle scuole, così da rendere più consapevoli e informati anche gli utenti più giovani.

Sanzioni

I dispositivi sanzionano i conducenti/proprietari dei veicoli che impegnano l'incrocio quando il semaforo è rosso; incorrono tuttavia in una sanzione, così come previsto dal Codice della Strada, anche i conducenti che, pur rispettando il semaforo rosso, fermanotroppo tardi il proprio veicolo, cioè oltre la linea bianca di arresto disegnata a terra. Le norme sulla circolazione stradale prevedono infatti l'obbligo di rispettare anche la segnaletica orizzontale, oltre che di quella verticale e luminosa. La sanzione in caso di attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso è di 163 euro con decurtazione di 6 punti sulla patente a carico del trasgressore. Quando invece con semaforo rosso il conducente abbia oltrepassato la linea d'arresto disegnata sulla carreggiata, la sanzione è di 41 euro con decurtazione di 2 punti della patente.

Elenco degli incroci attualmente interessati dal rilevamento fotografico del passaggio con luce rossa: