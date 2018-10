T-red, circa 20 multe al giorno: presto verrà installata la telecamera in un nuovo semaforo

Sono circa 20 le multe che ogni giorno vengono prese dagli automobilisti che passano sotto le telecamere dei t-red. In totale dal 18 settembre 2017 gli occhi elettronici degli 11 semafori hanno scattato circa 7.500 sanzioni. Come riporta il Gazzettino le multe scattano per chi passa con il rosso non con lo scatto dell’arancione.

I t-red

Gli apparecchi sono installati agli incroci tra via Manzoni e via Leopardi (direzione Pontecorvo); tra via Chiesanuova e via Della Biscia (direzione Vicenza); tra via Chiesanuova e via Della Biscia (direzione Padova); tra via Chiesanuova e via Mazzini; tra via Chiesanuova e via Sette Martiri (direzione Padova); tra via Cavalletto e via Marin (direzione Saracinesca); tra via Tommaseo e corso Del Popolo (direzione viale Codalunga); tra via San Marco e via Giolitti (direzione via Friburgo); tra via Trieste e corso del Popolo (direzione piazzale Boschetti); tra via Vicenza e via Piave (direzione centro città) e tra via Vicenza e via Piave (direzione Vicenza).

Nuovo t-red

A breve poi verrà installato un nuovo occhio elettronico aggiuntivo, anche se non si sa dove. La sanzione è di 163 euro oltre a 6 punti persi della patente, con lo sconto del 30% se la multa verrà pagata entro 5 giorni. La sanzione è più elevata se si passa col rosso di notte.