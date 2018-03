Si abbatte anche il secondo pioppo in via Jacopo da Montagnana (video)

Operazione di abbattimento anche per il secondo pioppo, nel cortile dell'asilo nido "il Trenino", in via Jacopo da Montagnana.

Tagliato anche il secondo pioppo

Il primo albero, quello caduto, è stato tagliato in diverse parti in modo da poterlo rimuovere più rapidamente. E' ancora lì, giace nel giardino, a fianco della rete sfondata. Messa in sicurezza l'area, senza peraltro creare particolari disagi alla viabilità, si è cominciato a tagliare ramo dopo ramo per poi arrivare al tronco, infettato dall'infezione come il primo.