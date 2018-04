Talent Garden Padova aderisce a Digital Cities Challenge e incontra il consigliere Fiorentin

Talent Garden Padova, network d'innovazione che riunisce campus locali, ha aderito a Digital Cities Challenge 2018, progetto europeo in cui la città di Padova è stata riconosciuta come “fellow city”.

Spunti e riflessioni

I giovani startupper di Talent Garden Padova hanno ospitato Enrico Fiorentin, consigliere del comune di Padova con delega alle Politiche Giovanili e braccio destro del vice sindaco nella promozione e nello sviluppo di progetti per aderire ai bandi Europei. Un incontro informale, come richiede lo stile di Talent Garden, ma ricco di contenuti e spunti di riflessione: conoscere le opportunità che l’Europa mette a disposizione dei cittadini per creare progetti che rendano Padova una città ancora più innovativa e digitale.

Le prospettive europee

“Per far crescere l’ecosistema dell’innovazione cittadina servono talenti e progettualità, ma anche luoghi dove si possano incubare le idee come Talent Garden Padova” ha affermato Fiorentin. Durante l’incontro, i giovani talenti hanno avuto modo di confrontarsi su come l’Europa possa sostenere le imprese più giovani anche per metterle in rete con le altre nazioni europee. Talent Garden Padova, infatti, è parte alla rete nazionale Talent Garden, al momento il più grande network di coworking non solo in Italia ma anche in Europa con più di 3.500 “taggers” e 23 sedi in tutta Europa.

Talent Garden

Talent Garden è il network di campus locali aperti 24 ore al giorno che ospita già più di 1.500 talenti, tra i 20 e i 40 anni, in tutta Italia. Ad oggi il gruppo è presente in 16 città italiane: Bergamo, Brescia, Milano, Padova, Genova, Pisa, Torino, Cosenza, Pordenone, Sarzana, Roma e in 4 città europee: Barcellona, Tirana, Kaunas e Bucharest. Talent Garden mette a disposizione una rete di founder locali e nazionali in grado di sostenere imprese innovative, freelancer, maker e innovatori per costruire e scoprire i nuovi orizzonti digital di innovazione e lavoro. Link iscrizioni: https://bit.ly/2oG9a7o