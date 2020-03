Coronavirus, tamponi per tutte le forze dell'ordine. Fsp: «Esigenza indifferibile»

«Attendiamo di conoscere i dettagli e le modalità con cui lo screening verrà applicato nel concreto, ma non possiamo che manifestare tutta la nostra soddisfazione nel vedere accolta una richiesta che avanziamo da settimane». Così la Federazione sindacale di polizia commenta la decisione di sottoporre a tampone tutti gli operatori delle forze dell'ordine che ogni giorno prestano servizio in strada durante l'emergenza Coronavirus.

La richiesta

Fsp aveva già avanzato una precisa richiesta in questo senso al governatore del Veneto Luca Zaia: «Sembra ora che l'istanza si stata accolta - commenta il vicario regionale Maurizio Ferrara - Ogni giorno i poliziotti sono oggetto di possibile contagio e allo stesso tempo di involontaria diffusione della malattia e siamo felici del risultato raggiunto, come pure ben consapevoli degli impegni, ritmi, pressioni e priorità a cui le istituzioni sono sottoposte. Al pari del personale sanitario gli agenti sono costretti a entrare in contatto con centinaia di persone, molte delle quali potenzialmente contagiose o contagiate. Se anche noi dovessimo ammalarci come potremmo essere più d’aiuto alla nostra comunità? Questa partita si vince sul tempo e oggi purtroppo ne abbiamo sempre meno. Fsp è consapevole degli sforzi che tutte le categorie professionali stanno facendo, ma la tutela degli operatori di polizia per l’importante ruolo che svolgono non può essere messa a rischio.Siamo abituati ai sacrifici e siamo pronti a farli tutti i giorni per il nostro Paese, ci sia permesso di poter continuare a farlo».