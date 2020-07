Irregolari scaricati lungo Statale del Santo: tampone negativo, caccia ai bus "fantasma"

Dopo l’esito negativo dei tamponi sono ripartiti gli stranieri lasciati lungo la Statale del Santo nel pomeriggio di venerdì 10 luglio. Ma le indagini per capire cosa sia accaduto proseguono.

I fatti

In trenta, tra bengalesi, pakistani e surinamesi, sono comparsi all’improvviso sulla Regionale 308, vicino alla discarica di Reschiglian verso le 15.30. La maggior parte di loro sono scappati. Quelli rimasti, dieci irregolari e uno con passaporto scaduto, sono stati soccorsi dalla Protezione civile di Campodarsego mentre le operazioni sono state coordinate dal comandante della Federazione del Camposampierese Antonio Paolocci. Sono stati accompagnati in un magazzino della Protezione civile e lì rifocillati. A quanto hanno riferito arrivavano dalla Lombardia ed erano diretti in Emilia.

Il nodo tamponi

Nel corso della notte, come stabilisce la normativa regionale in merito al coronavirus, sono stati tutti sottoposti a tampone all’ospedale universitario di Padova. L’esito è negativo per ciascuno di loro. All’alba gli stranieri hanno chiesto di essere accompagnati in stazione e hanno preso il treno per Bologna, Roma o Napoli, probabilmente per ricongiungersi alle loro famiglie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Ad indagare sarà il sostituto procuratore Benedetto Roberti. Ancora non è chiaro chi li abbia condotti nel Padovano, con quale mezzo (c’è chi dice in taxi, chi in pullman, chi addirittura in camion) e perché li abbia lasciati per strada. Entro cinque giorni gli undici stranieri dovranno presentarsi in qualsiasi questura per sistemare la loro posizione. Resta l’incognita dei loro compagni di viaggio scappati prima dell’arrivo della polizia.