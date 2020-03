Proposta dell'Fsp: tamponi Covid-19 a campione per il personale della polizia di stato

Nella mattinata lunedì la segreteria provinciale di FSP Padova ha inviato al presidente della regione del Veneto Luca Zaia e all‘assessore alla sanità Manuela Lanzarin una proposta attraverso la quale si propone di estendere anche al personale della polizia di Stato in servizio nel Veneto che quotidianamente è impegnato nei controlli su strada per le necessarie verifiche del rispetto delle disposizione del governo, oltre a tutte le altre attività ordinarie.

Temponi per tutti

Viene da se che in questo momento, partendo dalle dichiarazione del Governatore Zaia, è la categoria, insieme al personale medico, più esposta al rischio di contagio. Facendo uno screening a campione tra il personale della Polizia di stato come ad esempio Reparto mobile, volanti e stradale, Reparto prevenzione crimine ridurremo il rischio che tra di loro si annidi qualche asintomatico, che vista la capacita di contagio del CODVID-19, metterebbe letteralmente in ginocchio il sistema di sicurezza della regione. Ricordiamo che in questo momento i poliziotti nonostante tutti gli sforzi posti in essere dal dipartimento, spesso per esigenze operative non possono attenersi scrupolosamente alle disposizioni del DCPM, come ad esempio il personale delle volanti costretto in autovetture a meno di un metro. Se esistesse la possibilità di tampone per essi, sicuramente migliorerebbe di molto la serenità in cui costantemente opera. La nota a firma del vicario regionale Maurizio Ferrara è tesa a garantire non solo la sicurezza degli operatori di polizia e delle proprie famiglie, ma soprattutto di tutta la comunità alla quale sono chiamati a rassicurare oltre che offrire sicurezza.

Vicario Regionale Fsp Polizia Maurizio Ferrara