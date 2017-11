Tangenti per i lavori in ateneo: in manette dirigente universitario ed imprenditore edile

Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti: sono queste le accuse mosse nei confronti di E.R. dirigente dell'area Sicurezza ed Edilizia e Sicurezza dell'Università di Padova e dell'imprenditore M.D.N. operante nel settore di tinteggiatura e piccole opere murarie.

ARRESTI.

I provvedimenti nei loro confronti i sono stati notificati dalla sezione di polizia giudiziaria della procura di Padova che ha inoltre disposto perquisizioni nei confronti di imprenditori e dipendenti dello stesso ateneo patavino. I fatti si riferiscono al 2016.

IL RETTORE.

"Nessuna tolleranza per chi tradisce i valori dell’Ateneo. I fatti di oggi nascono da un esposto in Procura fatto proprio dall’Università di Padova, dopo l’arrivo di una segnalazione. Sottolineo questo, se mai ci fossero dubbi, per far capire qual è la posizione di assoluta trasparenza che abbiamo tenuto – afferma il rettore Rosario Rizzuto –. Ovviamente seguiremo lo sviluppo delle indagini. Qualora il reato contestato venisse accertato ci troveremmo di fronte ad un doppio tradimento: verso la società, com’è sempre nei casi di corruzione, e verso l’Ateneo, che fa dell’onestà un imprescindibile valore fondante".