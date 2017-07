Tangentopoli delle Terme, la Cassazione fa uno sconto di pena a Luca Claudio

La corte di Cassazione ha accolto i ricorsi delle difese di Luca Claudio e Massimo Bordin, entrambi coinvolti nell'inchiesta denominata "Tangentopoli delle Terme". I due ex amministratori di Abano e Montegrotto Terme hanno ottenuto una riduzione della pena: 3 anni 11 mesi e 15 giorni a Claudio, 3 anni 2 mesi e 10 giorni a Bordin, 15 giorni in meno per l'ex primo cittadino aponense e 10 per il collega di Montegrotto.

LE INDAGINI. Le indagini dei finanzieri del gruppo di Padova avevano consentito di alzare il velo su un vero e proprio sistema tangentizio che ha governato l’affidamento di appalti e lavori pubblici dapprima nel comune di Montegrotto Terme, a partire dal 2008, quando il sindaco Claudio sarebbe stato destinatario di una percentuale varia (dal 10 al 20%) sulle somme liquidate alle aziende che si occupavano della manutenzione del verde pubblico. Sistema “esportato” poi nel comune di Abano Terme nel 2011 e proseguito in quello di Montegrotto grazie al sodale Massimo Bordin passato nel frattempo dalla carica di vice sindaco a quella di sindaco.

I PASSAGGI SALIENTI DELLA VICENDA

AD APRILE 2015: SCOPPIA LA "TANGENTOPOLI DELLE TERME" - LUGLIO 2015: Finanza in società e a casa di Claudio - L'INCHIESTA SI AMPLIA: Dal verde ai grandi appalti - L'ASSESSORE DI MONTEGROTTO: "Sistema creato da Luca Claudio" - GIUGNO 2016: L'arresto di Luca Claudio - LUGLIO 2016: Nuovo filone d'inchiesta "Operazione bonifica" - DICEMBRE 2016: Luca Claudio patteggia 4 anni - MARZO 2017: Luca Claudio scarcerato va ai domiciliari - Luca Claudio torna in carcere dopo l'intervista