Tangentopoli Terme, patteggiamento dell'ex sindaco di Abano Luca Claudio a rischio

Il patteggiamento dell'ex sindaco di Abano Terme Luca Claudio, in carcere dal 23 giugno scorso per presunte mazzette legate all'assegnazione di appalti pubblici nell'ambito della cosiddetta "Tangentopoli delle Terme", potrebbe essere a rischio. Come riportano i quotidiani locali, l'ex primo cittadino potrebbe raggiungere il limite di 5 anni previsto per il rito del patteggiamento: in tal caso, sarebbe costretto ad andare a processo e, se condannato, a trascorrere diversi anni in carcere.

PATTEGGIAMENTO A RISCHIO. Claudio ha infatti patteggiato già 4 anni per il primo filone dell'inchiesta. Se sarà rinviato a giudizio anche per la maxi tangente chiesta per la bonifica della discarica di Giarre, i suoi legali chiederanno un nuovo patteggiamento, arrivando a sfiorare i 5 anni complessivi. La situazione si complicherebbe se Claudio venisse rinviato a giudizio anche per il terzo filone dell'indagine, quello legato al bando per i rifiuti, per il quale si ipotizza il reato di turbativa d'asta: in tal caso, l'ex sindaco di Abano non avrebbe più la possibilità di patteggiare e si ritroverebbe direttamente a processo.

