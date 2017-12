Noventa Padovana, tre veicoli con targa alterata: denunciati i conducenti

Sono tre i veicoli sequestrati dalla Polizia Locale di Noventa Padovana nell'ultimo mese ai danni di altrettanti conducenti per aver circolato con targa alterata. Si tratta di S.C. un trentaseienne residente a Noventa Padovana e C.L. un cinquatatreenne di Fiesso d'Artico scoperti a circolare con i veicoli muniti di targa prova e i documenti di circolazione falsificati. Per entrambi i conducenti la tecnica in essere risulta la stessa ovvero quella di riprodurre più volte la stessa targa prova e documenti così da evitare i costi di immatricolazione, di assicurazione e del bollo.

MULTA.

Altra storia invece per L.R. un quarantenne noventano che ha alterato la targa modificando le lettere. A carico dei tre conducenti la denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di alterazione della targa del veicolo e uso di atto falso oltre alla sanzione amministrativa di 849 euro per aver circolato con veicolo privo della copertura assicurativa oltre al sequestro dei mezzi per confisca. I veicoli interessati dal provvedimento di sequestro una Seat Leon, una Smart e una lancia Y.