Taser, parte la sperimentazione. 10 i poliziotti abilitati a sparare

Non è una conferenza stampa, il Questore Paolo Fassari lo anticipa subito ai cronisti presenti. Niente domande quindi, ma solo una presentazione di come la novità Taser entra nella sua fase di sperimentazione anche a Padova.

Le parole del Questore

“Presuntuosamente - premette il questore - mi permetto di dire che ho i ricevuto gli input dati da coloro che manifestano dubbi rispetto all’introduzione di quest’arma, per questo non serve fare altre domande perché risponderò già io". Ci sono tanti cronisti ad ascoltarlo: "Non chiedetemi se è letale, se si muore o non su muore. Noi stiamo cominciando una sperimentazione. Ma voglio dire una cosa. Il nostro personale non è stato formato per sfogare degli istinti, sia perché sanno che l’utilizzo avviene fino a una certa distanza, sette metri e cinquanta, poi perché ci sono dei puntatori che avvertono del rischio e delle procedure molto rigide”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Personale addestrato

“I nostri uomini sono addestrati a valutare quello che va fatto, nelle procedure ci sono dei passaggi talmente rigidi che impongono una manovra che è un chiaro avvertimento ai rischi che corre un malintenzionato, che si vuole avvicinare con intenti aggressivi. Si fanno una serie di passaggi che sono di avvertimento. I nostri agenti, lo dicono le cronache, hanno spesso avuto a che fare con persone di enorme stazza, i casi di ferimenti sono molteplici”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Letteratura effetti Taser

“Che ci sia - puntualizza Fassari - tutta una letteratura sull’argomento, io non lo nego. Un morto negli Usa (più di mille negli da quando è stato introdotto, n.d.r.), uno in Gran Bretagna. A me non interessa. Sia chiaro, lo ribadisco ancora una volta. Questo strumento dato in dotazione, quest’arma, avvia un periodo di sperimentazione, che quindi non è senza ritorno. Avremo tempo e modo di valutare gli effetti che questo strumento sortirà nella gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Pattuglia

Dopo una dimostrazione (come mostriamo nel video ) il questore Fassari entra nello specifico di come partirà questa fase di sperimentazione di utilizzo del Taser: “Uno dei due operatori che compone la pattuglia lo avrà in dotazione, personale che ha fatto l’addestramento nel centro di Nettuno, in provincia di Roma. Fino a ora in questura è arrivato un solo Taser”.

Politica

Poi c'è la politica che almeno in città, non ha ancora preso posizioni così nette a riguardo. C'è qualche perplessità e manifesto entusiamo, allo stesso modo, in maniera quasi trasversale.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nella maggioranza si va dall'entusiasmo di Tarzia al totale scetticismo dell'assessora Benciolini fino arrivare alla contrarietà dell'assessora Piva. Anche a destra e nell'opposizione, non tutti la pensano uguale. In Fratelli d'Italia ad esempio i consiglieri regionali rivendicano che l'introduzione del Taser è frutto anche di una loro vecchia proposta, Filippo Ascierto preferirebbe si investisse sulla videosorveglianza. Alain Luciani, Lega, è dell'avviso che "Taser sì, ma con molto giudizio". Siamo solo all'inizio, se ne parlerà ancora.