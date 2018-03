Task foce antidegrado, pregiudicati in fuga si nascondono sotto i treni al binario

Proseguono a ritmo serrato i controlli a tappeto nelle zone del degrado attorno alla stazione ferroviaria di Padova. Nell'ultima retata la polizia ha controllato nuovamente negozi, persone e veicoli. Inseguiti fino ai binari due ladri.

Verifiche e sanzioni

Martedì pomeriggio, una settimana dopo l'ultima operazione, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, dell'unità cinofila e della polizia locale sono tornati in azione tra lo scalo ferroviario e la prima Arcella. Durante i controlli, durati diverse ore, sono state identificate 57 persone e sottoposti a verifica 8 esercizi pubblici, oltre a numerosi mezzi in transito. I poliziotti hanno multato diversi automobilisti e recuperato un involucro con 20 grammi di marijuana nascosto sul cavalcavia Borgomagno.

L'inseguimento

Intorno alle 15 gli uomini in perlustrazione in via Tiziano Aspetti hanno notato uno scooter con a bordo due persone procedere lungo la strada, per poi invertire la marcia e fuggire ad alta velocità verso la stazione alla vista degli agenti. Arrivati all'altezza del piazzale i due centauri hanno abbandonato il mezzo e sono scappati all'interno dello scalo. Il motorino è stato recuperato ed è risultato rubato lo scorso 14 marzo.

La cattura

Nel frattempo i poliziotti presenti dentro la stazione hanno rincorso i due fuggitivi, due tunisini entrambi irregolari in Italia e con precedenti penali. Il più giovane, un 22enne, aveva cercato di mimetizzarsi tra i passeggeri in attesa lungo la pensilina, dove è stato recuperato e bloccato. Il complice 30enne si era invece nascosto scivolando sotto a un treno fermo all'ultimo binario, dove però gli agenti sono riusciti a raggiungerlo. Dai successivi controlli è emerso che entrambi avevano addosso qualche grammo di droga confezionato e pronto alla vendita, perciò sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti detenzione ai fini di spaccio.