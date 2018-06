Padovani gran tatuatori: Upa Formazione lancia la prima “Tattoo Artist Academy” nazionale

A norma di legge. Upa Formazione, ente accreditato per la formazione da Regione Veneto, e l’Accademia di Inchiostro su Pelle di Padova lanciano la Tattoo Artist Academy, un percorso formativo teorico pratico per imparare l’arte del tatuaggio. Un’arte antichissima e diffusa in tutto il mondo che richiede preparazione e talento. Si tratta della prima scuola italiana che consente di acquisire l’idoneità igienico sanitaria prevista dalla normativa e di formarsi con i principali maestri tatuatori del Nordest che operano in Italia e all’estero anche sotto il profilo pratico.

110mila padovani tatuati

Quello dei tatuaggi è un mercato in rapida ascesa, infatti, più di 7 milioni di italiani ne possiede almeno uno. Secondo il Centro studi di Confartigianato Padova che ha rielaborato i dati Istat, sono oltre 560mila i veneti con almeno un tatuaggio. Nella sola provincia di Padova sono circa 110mila, e in media esibiscono tre tatuaggi a testa. Le date importanti, le citazioni di canzoni e di poesie sono le forme di tatuaggio preferite dalle donne mentre gli uomini prediligono tatuaggi legati a simboli di forza e potenza da sfoggiare su gambe e braccia. Spopolano i tatuaggi tribali, apprezzatissimi dai veneti e dai padovani. Il tatuaggio, a differenza di un tempo, non è più considerato come un segno di ribellione e distinzione ma un modo di personalizzare il proprio corpo o di imprimere in maniera indelebile un ricordo o un momento particolare della propria vita.

“Forma avanzata di comunicazione non verbale”

La grande richiesta di tatuaggi ha generato una costante crescita degli studi di tatuatori, soprattutto in Veneto e nella provincia di Padova. Il centro Studi di Confartigianato Padova, sulla base dei più aggiornati dati camerali, ha registrato la presenza di più di 3000 esercizi in Veneto, dei quali, 600 sono collocati nella Provincia di Padova. Michele Mazzetto, noto tatuatore padovano, afferma: “Quella del tatuaggio è una forma avanzata di comunicazione immediata non verbale. Uno strumento per volersi bene e farsi notare. Tra i miei clienti figurano non solo giovanissimi ma uomini e donne di tutte le età. A Padova e in Veneto sono presenti maestri tatuatori e piercer di rilievo internazionale, proprio per questo motivo, la Tattoo Artist Academy ha l’obiettivo di sostenere la crescita di una nuova generazione di tatuatori, che, operando secondo i più rigidi protocolli igienico sanitari, potranno esprimere la loro creatività e forza vitale imparando le più avanzate tecniche artistiche”. Tuttavia, sembra essere in aumento anche la presenza di esercizi abusivi. Si tratta di un fenomeno dannoso per la salute del consumatore, che può generare gravi patologie ed infezioni.

“Contro ogni abusivismo”

Prima di affidarsi ad uno studio di tatuaggio è bene verificare che vengano rispettati i parametri igienico sanitari. La presenza di pavimenti e pareti idrorepellenti e disinfettati, di strumenti monouso sterili, di un lavabo con pedaliera e di una zona separata in cui sono conservate le attrezzature già utilizzate rappresentano solo alcuni dei requisiti che il consumatore dovrebbe considerare per essere tatuato in totale sicurezza. “Il settore benessere ed estetica è in costante crescita. Da sempre Confartigianato ha accompagnato mediante specifici corsi di formazione gli aspiranti acconciatori e le estetiste e oggi ha inaugurato un’importante collaborazione con l’Accademia di Inchiostro su Pelle -affermano Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Padova e Lino Fabian, Presidente di Upa Formazione. – Vogliamo essere insieme sia un punto di riferimento contro ogni abusivismo e per il rispetto delle regole e degli standard igienico sanitari, sia un luogo di creatività artistica d’avanguardia. Siamo molto felici di avviare questa collaborazione con un gruppo di giovani artigiani, anzi di artisti di rilievo internazionale”.